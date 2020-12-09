Сокол подписал таланта Днепра

Одно из главных открытий текущего сезона чемпионата Украины киевский «Сокол», который вернулся в элиту отечественного хоккея после паузы, продолжает работать над усилением состава.

Как сообщает официальный телеграм-канал «Сокола», новичком команды стал 19-летний защитник Никита Кругляков. Новичок будет выступать под 81-м номером.

Предыдущим клубом хоккеиста был херсонский «Днепр», за который он провел в нынешнем сезоне восемь матчей и отдал одну результативную передачу.

После четырнадцати туров «Сокол» идет на втором месте чемпионата Украины по хоккею.