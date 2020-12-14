Сокол усилился игроком юношеской сборной Украины

Киевский «Сокол», который проводит свой первый сезон в элите отечественного хоккея после продолжительной паузы, продолжает работу над комплектацией состава.

Как сообщает телеграм-каналл клуба, новичком команды стал Даниил Коржилецкий, который известен по своим выступлениям в составе юношеской сборной Украины, а также за словенский клуб «Бледа», где отыграл в шести матчах и забросил одну шайбу.

В составе «Сокола» Коржилецкий будет играть под 24-м номером. Киевский клуб идет в тройке лидеров чемпионата Украины по хоккею.