Названы лучшие игроки недели в УХЛ

Украинская хоккейная лига определилась с именами лучших хоккеистов по итогам очередной недели соревнований.

Как сообщает официальный сайт УХЛ, лучшим вратарем недели стал хоккеист «Донбасса» Алексей Трифонов. Несмотря на то, что он защищает цвета лидера в двух победных матчах против он отбил 62 броска, записав на свой счет два шатаута подряд.

Лучшим защитником был названный Сергей Дорофеев из херсонского «Днепра» у которого в двух встречах 7 (3+4) очков при показателе полезности +8.

Лучшим нападающим стал форвард «Краматорска» Андрей Жвачкин у которого 3 (1+2) балла при показателе полезности +2.