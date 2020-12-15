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Хоккей

Названы лучшие игроки недели в УХЛ

отАндрей Огородник

Дек 15, 2020 , ,
Сергей Дорофеев

Украинская хоккейная лига определилась с именами лучших хоккеистов по итогам очередной недели соревнований.

Как сообщает официальный сайт УХЛ, лучшим вратарем недели стал хоккеист «Донбасса» Алексей Трифонов. Несмотря на то, что он защищает цвета лидера в двух победных матчах против он отбил 62 броска, записав на свой счет два шатаута подряд.

Лучшим защитником был названный Сергей Дорофеев из херсонского «Днепра» у которого в двух встречах 7 (3+4) очков при показателе полезности +8.

Лучшим нападающим стал форвард «Краматорска» Андрей Жвачкин у которого 3 (1+2) балла при показателе полезности +2.

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