Херсонский Днепр подписал усиление из США

Середняк чемпионата Украины по хоккею херсонский «Днепр» заявил на сезон УХЛ очередного новичка.

Как сообщает официальный сайт украинской хоккейной лиги, новичком команды стал 17-летний нападающий Виктор Никонов. Игрок переехал в клуб из США, но стоить отметить, что начинал свою карьеру игрок в детской школе херсонского клуба.

В США Виктор Никонов провел крайние два сезона. В прошлом чемпионате прошлом он сыграл 35 матчей в USPHL Premier, набрал 51 (26+25) очко. Летом был в лагере киевского «Сокола».