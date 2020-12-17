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Хоккей

Киевский Сокол подписал очередного новичка

отАндрей Огородник

Дек 17, 2020 , ,
Михаил Васильев

Продолжается комплектация киевского «Сокола», который вернулся в элиту отечественного хоккея спустя шесть лет после своего исчезновения.

Как сообщает телеграм-канал столичного клуба, бывший защитник «Белого Барса» Михаил Васильев продолжит свои выступления в составе «Сокола». Условия контракта не разглашаются.

Стоить отметить, что Михаил Васильев имеет опыт выступлений в составе юношеской и молодежной сборной Украины на чемпионате мира в Дивизионе IB. В составе «Белого Барса» он провел последние три сезона.

от Андрей Огородник

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