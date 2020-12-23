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Хоккей

Нападающий сборной Казахстана покинул Кременчуг

отАндрей Огородник

Дек 23, 2020 , ,
Максим Волков

Известный казахский хоккеист Максим Волков покидает чемпионат Украины.

Как сообщает официальный сайт УХЛ, руководство «Кременчуга» приняло решение расторгнуть контракт с 35-летним нападающим. Игрок уже покинул расположение чемпионов Украины.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Максима Волкова 13 матчей в составе «Кременчуга», в которых он набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности +6. Также в его досье 526 матчей в чемпионате Казахстана и 144 поединка в ВХЛ и матчи в составе сборной Казахстана.

от Андрей Огородник

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