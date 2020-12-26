EURO.com.ua

Хоккей

Ледяные Волки указали на дверь двум форвардам

отАндрей Огородник

Дек 26, 2020 , ,
Сергей Емелин

Следом за Евгением Каштановым, который на днях покинул должность главного тренера «Ледяных Волков», свои отношения с киевским клубом прекратили также и два хоккеиста.

Как сообщает страница клуба в Фейсбуке, «Ледяные Волки расторгли контракт по обоюдному согласию сразу с двумя игроками. Речь идет о Александре Найденове и Сергее Емелине, которые уже покинули клуб.

Стоить отметить, что Емелин пополнил состав команды лишь в начале нынешнего сезона. В семи матчах сезона он набрал восемь очков. На счету Александра Найденова лишь три появления в нынешнем сезоне.

от Андрей Огородник

Похожая запись

Хоккей

Ледяные Волки указали на дверь двум форвардам

Дек 26, 2020 Андрей Огородник
Хоккей

Нападающий сборной Казахстана покинул Кременчуг

Дек 23, 2020 Андрей Огородник
Хоккей

Кременчуг усилился российским хоккеистом

Дек 23, 2020 Андрей Огородник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

1 − 1 =

Вы пропустили

Футбол

Стивенсон заявил, что побил бы Ломаченко

Дек 26, 2020 Сергей Сумской
Футбол

Шахтер думает о зимних трансферах

Дек 26, 2020 Сергей Сумской
Футбол

Ман Сити отказался продавать Зинченко зимой

Дек 26, 2020 Сергей Сумской
Футбол

Задерака подтвердил, что покидает Александрию

Дек 26, 2020 Сергей Сумской