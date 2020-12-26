Ледяные Волки указали на дверь двум форвардам

Следом за Евгением Каштановым, который на днях покинул должность главного тренера «Ледяных Волков», свои отношения с киевским клубом прекратили также и два хоккеиста.

Как сообщает страница клуба в Фейсбуке, «Ледяные Волки расторгли контракт по обоюдному согласию сразу с двумя игроками. Речь идет о Александре Найденове и Сергее Емелине, которые уже покинули клуб.

Стоить отметить, что Емелин пополнил состав команды лишь в начале нынешнего сезона. В семи матчах сезона он набрал восемь очков. На счету Александра Найденова лишь три появления в нынешнем сезоне.