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Хоккей

Сокол поднялся на второе место чемпионата Украины по хоккею

отАндрей Огородник

Дек 27, 2020 , ,
Сокол

Киевский «Сокол» продолжает радовать своих болельщиков результатами в нынешнем сезоне.

После нескольких неудач, столичный клуб вернул свою игровую форму и вчера выиграл четвертый матч кряду, на этот раз обыграв крепкого середняка — херсонский «Днепр». Все шайбы в матче были заброшены в первом периоде, после чего «Сокол» успешно контролировал ход поединка, выиграв со счетом 3:0.

«Днепр» — «Сокол» 0:3 (0:3, 0:0, 0:0)

Шайбы: 0:1 Гончаренко (Кузьменко, Сиротенко, 05:10; 0:2 Рубан (Михнов, Голубич), 13:02; 0:3 Гильманов (Гончаренко, Смирнов), 17:38;

Днепр: Хомутов (Петров); Дорофеев — Ратушный, Белоусов — Декало, Афанасьев (К) — Матусевич, Мельник — Никонов; Швецов — Гасников (А) — Вишняков, Янишевский (А) — Крысанов — Воробьёв, Панасенко — Чернышенко — Каракулько, Целогородцев — Брага — Тимченко.

Сокол: Кубрицкий (Пеленский); Олендаренко — Голубич, Сысак — Платонов, Фирсов — Белинский, Васильев — Коржилецкий; Рубан — Кузьменко — Михнов (А), Морозов (К) — Ступак — Павленко, Гильманов — Смирнов — Середницкий, Гончаренко — Панченко — Сиротенко.

Благодаря победе «Сокол» вновь обошел «Кременчук», сократив отставания от «Донбасса» до пяти очков, правда, в донецкого клуба матч в запасе.

от Андрей Огородник

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