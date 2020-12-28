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Хоккей

ХК Мариуполь остался без главного тренера

отАндрей Огородник

Дек 28, 2020 , ,
Александр Сеуканд

Дебютант высшего дивизиона чемпионата Украины по хоккею ХК «Мариуполь» в скором времени получит нового главного тренера.

Известнейший украинский специалист Александр Сеуканд, который принял команду перед стартом сезона, после очередного поражения «азовцев» подал в отставку. Кто возглавит клуб пока неизвестно.

После двадцати туров чемпионата Украины по хоккею ХК «Мариуполь» идет на шестом месте из восьми команд лиги.

Александр Сеуканд долгие годы возглавлял сборную Украины по хоккею, а также ряд клубов украинского чемпионата.

от Андрей Огородник

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