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Хоккей

Сергей Витер возглавил Мариуполь

отАндрей Огородник

Дек 29, 2020 , ,
Сергей Витер

Известный белорусский специалист Сергей Витер недолго оставался без работы. Спустя два месяца после ухода из «Донбасса» и сборной Украины 45-летний специалист возвращается в УХЛ.

Как сообщает официальный сайт «Мариуполя», Сергей Витер назначен исполняющим обязанности главного тренера команды. Условия сделки держатся в секрете.

Отметим, работая ХК «Донбасс» Сергей Витер шесть раз становился чемпионом Украины. Интересно, что несмотря на белорусский паспорт, новый наставник «Мариуполя» является уроженцем Харькова.

Напомним, Александр Сеуканд, который возглавлял «Мариуполь» на старте сезона, ушел в отставку.

от Андрей Огородник

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