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Хоккей

Сокол подписал в свои ряды известнейшего новичка

отАндрей Огородник

Янв 11, 2021 ,
Александр Лысенко

Дебютант элиты украинского хоккея киевский «Сокол» продолжает радовать именами новичков клуба.

Как сообщает официальный сайт УХЛ, столичный клуб подписал контракт с 25-летним защитником Владиславом Лысенко, который к тому же является воспитанником клуба. Условия сделки не разглашаются.

Стоить отметить, что несмотря на то, что свою карьеру Лысенко начинал в Киеве, он сменил гражданство на российское. Он имеет опыт выступлений в Северной Америке, где провел 30 матчей в USHL и 136 игр (27 очков, показатель полезности -27) в QMJHL. После этапа карьеры в Северной Америке он играл в КХЛ, МХЛ и ВХЛ.

от Андрей Огородник

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