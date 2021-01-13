Сегодня стартует новый сезон НХЛ: превью

Сегодня, в ночь с среды на четверг, стартует 103-й сезон НХЛ. Турнир начнется с трехмесячным опозданием, а каждая команда сыграет всего 56 матчей в регулярном чемпионате.

Все из-за пандемии

Причина уменьшения количества игр в регулярке — пандемия коронавируса и связанный с ней плотный график. Предыдущий сезон закончился только 28 сентября, когда Кубок Стэнли выиграла «Тампа Бэй Лайтнинг», победившая «Даллас Старз» со счетом 4:2 в серии до четырех побед. С началом игр 2020/21 года, запланированных на январь, команды получили время, необходимое для предсезонной подготовки. По практическим соображениям от соревнования в «пузыре» отказались, против чего выступали и сами игроки.

Предстоящие игры будут во многом уникальными. Впервые с 1923 года один из дивизионов будет полностью составлен из команд из Канады из-за ограничений передвижения между странами. Эти изменения также приведут к сдвигу в принадлежности к другим дивизионам, и матчи будут проводиться только между командами в них. В результате некоторые команды не будут играть против своих традиционных соперников. Однако это не означает, что мы увидим эмоций.

Болельщики

Продолжающаяся пандемия повлияет на форму организации соревнований. В зависимости от места проведения матча вероятность допуска болельщиков на трибуны будет разной. Например, действующие правила запрещают болельщикам появляться на арене в Канаде. В свою очередь, фанаты Dallas Stars могут рассчитывать на 5 000 билетов на каждую встречу. В дополнение к стандартному санитарному режиму установлено, что участники с отрицательным результатом теста на Covid-19 или те, кто контактировал с инфицированными, но не проявляют симптомов заболевания, не будут помещены в карантин. Хоккеисты, у которых уже есть болезнь, перед началом соревнований обязаны получить положительное заключение кардиолога и врача клуба. Использование масок на запасных скамейках тренерами также будет обязательным.

Формат соревнований

Изменится и формула плей-офф, который, вероятно, стартует 11 мая. Команды будут соревноваться друг с другом в дивизионах на этом этапе сезона до тех пор, пока не будет определен победитель в каждом дивизионе. Затем победители начнут борьбу в полуфинале Кубка Стэнли.

Фавориты

Как уже было сказано, титул будет защищать Tampa Bay Lightning. Два сезона подряд выиграть Кубок Стэнли — задача крайне сложная. На сегодняшний день этим достижением могут похвастаться только Pittsburgh Penguins, завоевавшие этот трофей в 2016 и 2017 годах. Наблюдать за действующими чемпионами НХЛ должно быть особенно интересно, особенно в связи с их переходом в Центральный дивизион, где они встретятся со своим соперником по финалу сезона 2019/20 — Даллас Старз. Это означает, что только одна из этих команд выйдет в полуфинал Кубка Стэнли.

Поклонникам НХЛ также будет любопытно понаблюдать за соревнованиями в Северном дивизионе — Канаде. В прошлом сезоне только команда Vancouver Canucks прошла во второй раунд плей-офф, что способствовало традиционному чувству разочарования среди канадских болельщиков — последней командой из этой страны, выигравшей Кубок Стэнли, был Montreal Canadiens в 1993 году. Фаворитом турнир в этом дивизионе является прежде всего Торонто Мэйпл Лифс, основным соперником которого должен стать Эдмонтон Ойлерз.

Рядом с Тампа-Бэй сильнейшей командой лиги считается команда Colorado Avalanche, которая сыграет в Западном дивизионе. Лавины переместились на запад вместе с победителями сезона 2018/19 – Сент- Луи Блюз. Тем не менее, их самым большим соперником должна стать команда Vegas Golden Knights, которая боролась за титул в 2018 году, когда проиграла 1:4 в финале против Washington Capitals.

Также должно быть интересно в Восточном дивизионе, в котором будут играть такие команды, как Boston Bruins, Philadelphia Flyers или Pittsburgh Penguins. «Мишки» считается сильнейшей командой, но и другие команды точно не останутся без шансов в дивизионе. Сезон начнется матчем команд этого дивизиона — в 00.30 по киевскому времени Penguins сыграют в Филадельфии с местными Flyers.