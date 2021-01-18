У Беларуси забрали ЧМ-2021 по хоккею

ИИХФ подтвердила, что матчи ЧМ-2021 по хоккею не пройдут в Минске. Как отметили в Международной федерации хоккея, решение было принято на основе вопросов безопасности, которые находятся вне контроля ИИХФ.

Совет ИИХФ использовал возможность отозвать ЧМ из принимающей страны, если есть основания для беспокойства по поводу передвижения игроков, официальных лиц, болельщиков и СМИ.

В результате ИИХФ посчитала, что сейчас невозможно обеспечить безопасность команд, зрителей и официальных лиц при проведении чемпионата мира в Беларуси.

Новое место проведения турнира определят немного позже.

Напомним, ЧМ-2021 должен был пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня