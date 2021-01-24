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Хоккей

Александр Фирсов продолжит карьеру в Краматорске

отАндрей Огородник

Янв 24, 2021 , ,
Александр Фирсов

Молодой украинский защитник Александр Фирсов определился с новой командой.

Как сообщает официальный сайт УХЛ, воспитанник «Юности» подписал контракт с новичком Украинской хоккейной лиги ХК «Краматорск».

Отметим, несмотря на молодой возраст, свой первых матч бывший защитник молодежной сборной Украины по хоккею провел ещё пять лет назад. В активе Фирсова присутствуют выступления за такие клубы «Донбасс», «Динамо» и «Сокол», за которые он провел 136 матчей набрал 37 (4+33) очков при показателе полезности -1.

от Андрей Огородник

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