Александр Фирсов продолжит карьеру в Краматорске

Молодой украинский защитник Александр Фирсов определился с новой командой.

Как сообщает официальный сайт УХЛ, воспитанник «Юности» подписал контракт с новичком Украинской хоккейной лиги ХК «Краматорск».

Отметим, несмотря на молодой возраст, свой первых матч бывший защитник молодежной сборной Украины по хоккею провел ещё пять лет назад. В активе Фирсова присутствуют выступления за такие клубы «Донбасс», «Динамо» и «Сокол», за которые он провел 136 матчей набрал 37 (4+33) очков при показателе полезности -1.