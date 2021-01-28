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Хоккей

Мариуполь усилился опытнейшим нападающим

отАндрей Огородник

Янв 28, 2021 , ,
Севастьян Карпенко

Новичок Украинской Хоккейно Лиги ХК «Мариуполь» пополнил свой состав очередным новичком.

Как сообщает официальный сайт «УХЛ», ряды азовского клуба пополнил нападающий  Севастьян Карпенко, который до недавнего времени выступал в составе «Краматорска». Также в свое время игрок вызывался в состав сборной Украины по хоккею.

Стоить отметить, что новичок «Мариуполя» имеет весьма неплохой послужной список. Всего в национальном первенстве нападающий провел 275 матчей, набрав 180 (82+98) очков. Пять раз игрок становился призером национального чемпионата.

от Андрей Огородник

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