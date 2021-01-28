Мариуполь усилился опытнейшим нападающим

Новичок Украинской Хоккейно Лиги ХК «Мариуполь» пополнил свой состав очередным новичком.

Как сообщает официальный сайт «УХЛ», ряды азовского клуба пополнил нападающий Севастьян Карпенко, который до недавнего времени выступал в составе «Краматорска». Также в свое время игрок вызывался в состав сборной Украины по хоккею.

Стоить отметить, что новичок «Мариуполя» имеет весьма неплохой послужной список. Всего в национальном первенстве нападающий провел 275 матчей, набрав 180 (82+98) очков. Пять раз игрок становился призером национального чемпионата.