EURO.com.ua

Хоккей

Матч чемпионата Беларуси по хоккею вошел в мировую историю

отАндрей Огородник

Мар 11, 2021 , ,

Вчерашний матч чемпионата Беларуси по хоккею вошел в историю по продолжительности встречи.

В пятом матче серии плей-офф встретились «Гомель» и «Неман» (1:2 6 ОТ). Поединок между командами длился 169 минут и 4 секунды – это третий показатель в истории хоккея и новый рекорд белорусской чемпионата. Интересно, что матч начавшись в шесть вечера был доигран после полуночи.

Рекорд по продолжительности принадлежит «Детройту» и «Монреалю» которые провели на ледовой арене 176 минут и 30 секунд. Самый длительный матч истории хоккея датированный 1936 годом.

от Андрей Огородник

Похожая запись

Хоккей

Матч чемпионата Беларуси по хоккею вошел в мировую историю

Мар 11, 2021 Андрей Огородник
Хоккей

Краматорск усилился тремя новичками

Фев 3, 2021 Андрей Огородник
Хоккей

Белый Барс усилился тремя игроками Сокола

Янв 30, 2021 Андрей Огородник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

4 + тринадцать =

Вы пропустили

Футбол

Агробизнес теряет своего форварда

Мар 11, 2021 Андрей Огородник
Баскетбол

Владимир Герун отстранен от тренировок Уникахи

Мар 11, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Шахтер отклонил два предложения по Трубину

Мар 11, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Ювентус готов выставить Роналду на трансфер

Мар 11, 2021 Андрей Огородник