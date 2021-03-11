Матч чемпионата Беларуси по хоккею вошел в мировую историю

Вчерашний матч чемпионата Беларуси по хоккею вошел в историю по продолжительности встречи.

В пятом матче серии плей-офф встретились «Гомель» и «Неман» (1:2 6 ОТ). Поединок между командами длился 169 минут и 4 секунды – это третий показатель в истории хоккея и новый рекорд белорусской чемпионата. Интересно, что матч начавшись в шесть вечера был доигран после полуночи.

Рекорд по продолжительности принадлежит «Детройту» и «Монреалю» которые провели на ледовой арене 176 минут и 30 секунд. Самый длительный матч истории хоккея датированный 1936 годом.