Сокол обыграл Белый Барс и продолжает погоню за Кременчуком

Киевский «Сокол» не испытал больших проблем в матче с одним из аутсайдеров УХЛ «Белым Барсом».

Если в первых двух периодах на поле была примерно равная борьба, то заключительный расставил все на свои места. Шайбы Нименко, Кузьменко и Михнова позволили «Соколу» праздновать победу, причем последний также записал на свой счет две передачи.

«Белый Барс» – «Сокол» – 1:4 (1:1, 0:0, 0:3)

Шайбы: 0:1 Павленко (Ступак, Андрейкив, больш.), 15:55; 1:1 Бабинец (Ружников), 17:01; 1:2 Нименко (Михнов, Рубан, больш), 41:20; 1:3 Кузьменко (Михнов), 46:53; 1:4 Михнов, 56:23.

«Белый Барс»: Полгородник (Кучер); Гребеник (А) – Грицюк, Ядловский (А) – Сушков, Логач – Будько, Собко – Адаменко; Благой (К) – Даниленко – Бабинец, Грабовецкий – Ружников – Портной, Брага – Качан – Пойманов, Койда – Резюк – Удовиченко.

«Сокол»: Кубрицкий (Дубровский); Белинский – Лысенко, Букарев – Андрейкив, Платонов – Чолач, Олендаренко – ; Малетин – Ступак – Нименко, Рубан – Кузьменко – Михнов, Павленко – Симчук – Морозов, Гончаренко – Смирнов – Гильманов.

После 41 тура чемпионата Украины киевский «Сокол» продолжает идти на третьем месте, отставая от «Кременчуга» на два очка. «Донбасс» опережает ближайшего преследователя на восемь пунктов.