Андрей Бирюков — рекордсмен Донбасса по количеству передач за сезон

Опытнейший российский нападающий Андрей Бирюков, который является одним из ключевых исполнителей «Донбасс», вписал свое имя в историю клуба.

Благодаря передачам в матче против «Краматорска» 29-летний хоккеист стал абсолютным рекордсменом клуба. В нынешнем сезоне на его счету уже 46 результативных передач, а также 10 заброшенных шайб.

Отметим, предыдущий рекорд принадлежал белорусскому хоккеисту Илье Коренчуку, который в сезоне 2017/18 он сделал 44 ассиста. Напомним, «Донбасс» досрочно выиграл регулярный чемпионат Украины по хоккею.