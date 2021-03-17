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Хоккей

Андрей Бирюков — рекордсмен Донбасса по количеству передач за сезон

отАндрей Огородник

Мар 17, 2021 , ,
Андрей Бирюков

Опытнейший российский нападающий Андрей Бирюков, который является одним из ключевых исполнителей «Донбасс», вписал свое имя в историю клуба.

Благодаря передачам в матче против «Краматорска» 29-летний хоккеист стал абсолютным рекордсменом клуба. В нынешнем сезоне на его счету уже 46 результативных передач, а также 10 заброшенных шайб.

Отметим, предыдущий рекорд принадлежал белорусскому хоккеисту Илье Коренчуку, который в сезоне  2017/18 он сделал 44 ассиста. Напомним, «Донбасс» досрочно выиграл регулярный чемпионат Украины по хоккею.

от Андрей Огородник

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