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Хоккей

Определились полуфинальные пары плей-офф УХЛ

отАндрей Огородник

Мар 28, 2021 , ,
Сокол

В чемпионате Украины по хоккею определились все полуфинальные пары раунда плей-офф.

К гранда отечественного хоккея ХК «Донбасс», который автоматически вышел в полуфинал благодаря победе в регулярном чемпионате Украины добавились прошлогодний чемпион ХК «Кременчуг», новичок элиты «Сокол», а также херсонский «Днепр».

Полуфинальные пары выглядят следующим образом:

Донбасс — Днепр

Кременчуг — Сокол

Напомним, годом ранее звание чемпиона страны разыгрывали «Донбасс» и «Кременчуг», тогда команда с Полтавской области впервые в своей истории завоевала золотые медали УХЛ.

от Андрей Огородник

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