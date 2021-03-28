Определились полуфинальные пары плей-офф УХЛ

В чемпионате Украины по хоккею определились все полуфинальные пары раунда плей-офф.

К гранда отечественного хоккея ХК «Донбасс», который автоматически вышел в полуфинал благодаря победе в регулярном чемпионате Украины добавились прошлогодний чемпион ХК «Кременчуг», новичок элиты «Сокол», а также херсонский «Днепр».

Полуфинальные пары выглядят следующим образом:

Донбасс — Днепр

Кременчуг — Сокол

Напомним, годом ранее звание чемпиона страны разыгрывали «Донбасс» и «Кременчуг», тогда команда с Полтавской области впервые в своей истории завоевала золотые медали УХЛ.