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Хоккей

Сокол повел в счете против Кременчука 2:0

отАндрей Огородник

Апр 3, 2021 , ,
Сокол

Киевский «Сокол», который вернулся в элиту украинского хоккея после почти шестилетней паузы, в своем дебютном сезоне имеет неплохие шансы выйти в финал УХЛ.

Несмотря на то, что в полуфинале столичному клубу достался действующий чемпион страны Кременчук, вчера «Сокол» сумел одержать вторую победу, тем самым ведя теперь в счете 2:0.

  • Плей-офф УХЛ. 1/2 финала. 2-й матч

Кременчуг — Сокол — 4:5 (0:2, 1:2, 3:1)

Шайбы: 0:1 Гильманов (Смирнов, Нименко), 05:23; 0:2 Михнов (Рубан, Кузьменко), 09:23; 0:3 Смирнов (Нименко, Гильманов, больш.); 25:27; 0:4 Панченко (Гончаренко, Малетин), 26:04; 1:4 Тютченко (Григорян, Смирнов), 33:59; 2:4 Григорян, 42:16; 3:4 Орлов (Дубинин), 43:01; 3:5 Ступак (Гончаренко, Панченко), 47:10; 4:5 Коробов (Орлов, Толстушко), 59:19;

Счет в серии — 0:2

Стоить отметить, что оба предыдущих матча проводились на арене Кременчука, ближайшие поединки клубы проведут в Киеве на арене АТЭК.

от Андрей Огородник

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