Официально: Чибирев покинул Донбасс

Главный фаворит сезона ХК «Донбасс» накануне решающих матчей за золото украинского чемпионата отважился на весьма неожиданную смену тренера.

Как сообщает официальный сайт донецкого клуба, наставник команды Игорь Чибирев был отправлен в отставку. Тренера уволили после слабого матча против херсонского «Днепра», в котором клуб уступил со счетом 4:0. Примечательно, что в серии, тем не менее, ведет «Донбасс» 3:1.

Сообщается, что временным наставником команды назначен бывший тренер «Краматорска» Павел Микульчик.