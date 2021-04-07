EURO.com.ua

Хоккей

Официально: Чибирев покинул Донбасс

отАндрей Огородник

Апр 7, 2021 , ,
Игорь Чибирев

Главный фаворит сезона ХК «Донбасс» накануне решающих матчей за золото украинского чемпионата отважился на весьма неожиданную смену тренера.

Как сообщает официальный сайт донецкого клуба, наставник команды Игорь Чибирев был отправлен в отставку. Тренера уволили после слабого матча против херсонского «Днепра», в котором клуб уступил со счетом 4:0. Примечательно, что в серии, тем не менее, ведет «Донбасс» 3:1.

Сообщается, что временным наставником команды назначен бывший тренер «Краматорска» Павел Микульчик.

от Андрей Огородник

Похожая запись

Хоккей

Официально: Чибирев покинул Донбасс

Апр 7, 2021 Андрей Огородник
Хоккей

Сокол в шаге от выхода в финал УХЛ

Апр 7, 2021 Андрей Огородник
Хоккей

Сокол повел в счете против Кременчука 2:0

Апр 3, 2021 Андрей Огородник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

девятнадцать + восемнадцать =

Вы пропустили

Бокс

Два украинских боксера попали в ТОП рейтинга от The Ring

Апр 7, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Шахтер отказался от приобретения Винисиуса Тобиаса

Апр 7, 2021 Андрей Огородник
Баскетбол

Ягупова лидирует в голосовании за лучшего игрока сезона Евролиги

Апр 7, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Руслан Малиновский — лучший игрок Аталанты по итогам марта

Апр 7, 2021 Андрей Огородник