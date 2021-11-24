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Хоккей

Донбасс и Краматорск сняли с чемпионата Украины

отСергей

Ноя 24, 2021 ,

В дисциплинарном комитете Федерации хоккея Украины приняли решение снять «Донбасса» и «Краматорска» с розыгрыша украинского чемпионата.

Причиной такого решения стало то, что команды три раза выпускали на лед хоккеистов, которых ранее дисквалифицировала Федерация.

Напомним, что «Донбасс» и «Краматорск» отозвали своих хоккеистов из сборной Украины.

После этого в ФХУ заявили, что спортсмены не имеют права выходить на лед в каких-либо официальных соревнованиях до тех пор, пока будет рассматриваться открытое производство по делу срыва подготовки национальных сборных к чемпионатам мира-2022 в дивизионе 1В.

от Сергей

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