Патрик Лайне Форвард «Коламбуса» Патрик Лайне выбыл на 3-4 недели из-за растяжения связок локтя. Финский нападающий получил травму в первом матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (1:4). До этого он успел забить гол. Таким образом, Лайне может пропустить матчи против «Колорадо» в рамках NHL Global Series, которые пройдут 4 и 5 ноября в его родном городе Тампере. Джастин Дэнфорт заменил 24-летнего игрока в первом звене «Блю Джекетс» с Буном Дженнером и Джонни Гудро.
Хоккей
Лайне выбыл на 3-4 недели из-за растяжения связок локтя
Источник: nhl.ru
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