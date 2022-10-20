Травма Аарона Экблада Защитник «Флориды» Аарон Экблад был помещен в долгосрочный список травмированных игроков с травмой нижней части тела, полученной во втором периоде проигранного «Бостону» со счетом 5:3. На его счету один гол в трех матчах этого сезона и 292 очка (98 голов, 194 передачи) в 557 матчах регулярного сезона с тех пор, как «Пантерз» выбрали его под первым номером на драфте 2014 года.
Хоккей
Экблад выбыл на длительный срок
Источник: nhl.ru
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