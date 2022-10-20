Габриэль Ландеског Капитан «Колорадо» Габриэль Ландеског перенес артроскопическую операцию на колене во вторник. По сообщению тренера команды Джаред Беднара ожидается, что в состав он вернется через 12 недель. 29-летний Ландеског пропустил последние 23 игры сезона 2021-22 после операции на колене 14 марта. Он вернулся к началу плей-офф Кубка Стэнли и набрал 22 очка (11 голов, 11 передач) в 20 играх, чем помог «Колорадо» выиграть Кубок Стэнли. При этом Габриэль часто отсутствовал на утренних тренировках команды во время плей-офф, занимаясь восстановлением по индивидуальной программе. На его счету 59 очков (30 голов, 29 передач) в 51 матче регулярного чемпионата в прошлом сезоне. Ландеског, проведший всю карьеру в «Эвеланш», после возвращения начнет свой 12-й сезон. На его счету 571 очко (248 голов, 323 передачи) в 738 играх. «Эвеланш» (2-1-0) принимают «Виннипег Джетс» на «Болл Арене» сегодня вечером (03:00 по московскому времени 20 октября). Нападающий Джейсон Мегна будет вызван из фарм-клуба и сыграет против «Джетс».
Хоккей
Ландеског перенес операцию на колене
Источник: nhl.ru
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