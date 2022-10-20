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Хоккей

Ландеског перенес операцию на колене

Ландеског перенес операцию на коленеГабриэль Ландеског Капитан «Колорадо» Габриэль Ландеског перенес артроскопическую операцию на колене во вторник. По сообщению тренера команды Джаред Беднара ожидается, что в состав он вернется через 12 недель. 29-летний Ландеског пропустил последние 23 игры сезона 2021-22 после операции на колене 14 марта. Он вернулся к началу плей-офф Кубка Стэнли и набрал 22 очка (11 голов, 11 передач) в 20 играх, чем помог «Колорадо» выиграть Кубок Стэнли. При этом Габриэль часто отсутствовал на утренних тренировках команды во время плей-офф, занимаясь восстановлением по индивидуальной программе. На его счету 59 очков (30 голов, 29 передач) в 51 матче регулярного чемпионата в прошлом сезоне. Ландеског, проведший всю карьеру в «Эвеланш», после возвращения начнет свой 12-й сезон. На его счету 571 очко (248 голов, 323 передачи) в 738 играх. «Эвеланш» (2-1-0) принимают «Виннипег Джетс» на «Болл Арене» сегодня вечером (03:00 по московскому времени 20 октября). Нападающий Джейсон Мегна будет вызван из фарм-клуба и сыграет против «Джетс».

Источник: nhl.ru

Николай Писарев

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