Хоккей
Матчи регулярного чемпионата НХЛ 19 октября 2022 года (онлайн)
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Ландеског перенес операцию на колене
Габриэль Ландеског Капитан «Колорадо» Габриэль Ландеског перенес артроскопическую операцию на колене во вторник. По...
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Экблад выбыл на длительный срок
Травма Аарона Экблада Защитник «Флориды» Аарон Экблад был помещен в долгосрочный список травмированных игроков...
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Бертуцци выбыл на 4-6 недель
Тайлер Бертуцци Нападающий «Детройт Ред Уингз» Тайлер Бертуцци выбыл на 4-6 недель из-за травмы...
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Матчи регулярного чемпионата НХЛ 18 октября 2022 года (онлайн)
Стюарт Скиннер Обсуждение матчей регулярного чемпионата НХЛ 2022-23 Источник: nhl.ru Николай Писарев See author's...