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Хоккей

Хет-трик Павелски в Монреале

Хет-трик Павелски в МонреалеПавелски против Монреаля 38-летний нападающий «Далласа» Джо Павелски стал самым возрастным игроком в истории франшизы, забившим хет-трик. Он так же еще и самый возрастной игрок в любой команде лиги, забивший три гола после бывшего товарища по Шаркс Джо Торнтона (39 лет, 231 день, 18 февраля 2019 г.).

Источник: nhl.ru

Николай Писарев

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