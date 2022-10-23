Хет-трик Павелски в Монреале

Павелски против Монреаля 38-летний нападающий «Далласа» Джо Павелски стал самым возрастным игроком в истории франшизы, забившим хет-трик. Он так же еще и самый возрастной игрок в любой команде лиги, забивший три гола после бывшего товарища по Шаркс Джо Торнтона (39 лет, 231 день, 18 февраля 2019 г.).