Матчи регулярного чемпионата НХЛ 3 ноября 2022 года (онлайн)

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Палат перенес операцию, сроки восстановления неизвестны
Ондрей Палат Форвард Нью-Джерси Ондрей Палат успешно перенес операцию на паху. Подробности о сроках...
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ДеСмит провел 100 игр в НХЛ
Кэйси ДеСмит Голкипер Питтсбурга Кэйси ДеСмит (вчера в матче против Баффало (3-6)) стал 10-м...
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Таварес сделал хет-трик в матче против Филадельфии
Джон Таварес Форвард Торонто Джон Таварес сделал хет-трик в матче против Филадельфии (5-2). Это...
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Шэйн Пинто назван «Новичком месяца»
Шэйн Пинто Форвард Оттавы Шэйн Пинто, который лидировал среди всех новичков с шестью голами...