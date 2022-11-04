Матчи регулярного чемпионата НХЛ 4 ноября 2022 года (онлайн)

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Кучеров забивает пять матчей подряд
Никита Кучеров Форвард Тампа-Бэй Никита Кучеров забивает голы пять матчей подряд.Он набирает также очки...
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Нью-Джерси установил рекорд по скорости забивания шайб подряд
Джон Марино и Райан Грэйвз Нью-Джерси установил рекорд по скорости забивания шайб подряд. В...
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Владение Оттава Сенаторз выставит клуб на продажу
Лого Оттава Сентаторз Senators Sports and Entertainment объявили,что начали процесс выставления клуба на продажу....
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Кузьменко сделал хет-трик в матче а Анахаймом
Андрей Кузьменко Форвард Ванкувера Андрей Кузьменко сделал хет-трик в матче с Анахаймом (счет 8-5)....