Владение Оттава Сенаторз выставит клуб на продажу

Лого Оттава Сентаторз Senators Sports and Entertainment объявили,что начали процесс выставления клуба на продажу. В заявлении Шелдона Пленера, председателя и управляющего команды, говорится: «Galatioto Sports Partners была нанята нами в качестве финансового консультанта, и начат процесс продажи хоккейного клуба Ottawa Senators». «Условием любой продажи будет то, что команда останется в Оттаве». «Организация не будет комментировать этот процесс в настоящее время».