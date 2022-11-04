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Хоккей

Владение Оттава Сенаторз выставит клуб на продажу

Владение Оттава Сенаторз выставит клуб на продажуЛого Оттава Сентаторз Senators Sports and Entertainment объявили,что начали процесс выставления клуба на продажу. В заявлении Шелдона Пленера, председателя и управляющего команды, говорится: «Galatioto Sports Partners была нанята нами в качестве финансового консультанта, и начат процесс продажи хоккейного клуба Ottawa Senators». «Условием любой продажи будет то, что команда останется в Оттаве». «Организация не будет комментировать этот процесс в настоящее время».

Источник: nhl.ru

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