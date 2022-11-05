Матчи регулярного чемпионата НХЛ 5 ноября 2022 года (онлайн)

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Дерек Форборт травмирован на срок от 4 до 6 недель
Дерек Форборт Защитник Бостона Дерек Форборт выбыл из строя на срок 4-6 недель после...
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«Брюинз» подписали с Митчеллом Миллером контракт начального уровня
Митчелл Миллер «Бостон Брюинз» подписали с бывшим задрафтованным защитником «Аризоной Койотиз» Митчеллом Миллером контракт...
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Ахо сделал хет-трик в матче против Баффало
Себастиан Ахо У форварда Каролины Себастиана Ахо хет-трик и один результативный пас в матче...
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Колорадо в Тампере выиграли у Коламбуса
Микко Рантанен Колорадо в Тампере на Нокиа Арена (в рамках Global Series) выиграли у...