Матчи регулярного чемпионата НХЛ 6 ноября 2022 года (онлайн)

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Хуссо сделал шатаут против Айлендерс
Дилан Ларкин и Вилле Хуссо Голкипер Детройта Вилле Хуссо сделал второй шатаут в сезоне...
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Джейми Бенн забил седьмой хет-трик в карьере
Джейми Бенн Джейми Бенн забил седьмой хет-трик в карьере (все за Даллас) вчера против...
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Жиру забил 300 шайб в карьере
Клод Жиру Форвард Оттавы Клод Жиру забил 300-й регулярный гол в карьере.
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Овечкин — рекордсмен лиги по голам за одну франшизу
Александр Овечкин в матче с Аризоной В матче против Аризоны (2-3) форвард Вашингтона Александр...