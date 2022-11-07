Иван Мирошниченко Выбранный в первом раунде драфта 2022 года в «Вашингтон Кэпиталз» форвард Иван Мирошниченко получил разрешение вернуться в игру за ​​омский «Авангард» из МХЛ. В прошлом сезоне у 18-летнего нападающего была диагностирована лимфома Ходжкина, и он пропустил почти целый год. В конце октября Мирошниченко вернулся к полноценным тренировкам за «Авангард», а сейчас впервые вернулся в игру после того, как ему поставили этот диагноз.

С возвращением на лёд, Ваня! 🦅Сегодня Иван Мирошниченко проводит свой первый матч в сезоне 2022/2023 ⚡️#ЛигаСильных pic.twitter.com/rI5fRz2yVN — Молодежная Хоккейная Лига (@MHL_rus) November 6, 2022