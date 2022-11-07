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Хоккей

Иван Мирошниченко получил разрешение вернуться в игру

Иван Мирошниченко получил разрешение вернуться в игруИван Мирошниченко Выбранный в первом раунде драфта 2022 года в «Вашингтон Кэпиталз» форвард Иван Мирошниченко получил разрешение вернуться в игру за ​​омский «Авангард» из МХЛ. В прошлом сезоне у 18-летнего нападающего была диагностирована лимфома Ходжкина, и он пропустил почти целый год. В конце октября Мирошниченко вернулся к полноценным тренировкам за «Авангард», а сейчас впервые вернулся в игру после того, как ему поставили этот диагноз.

Источник: nhl.ru

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