Матчи регулярного чемпионата НХЛ 7 ноября 2022 года (онлайн)

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Самсонов получил травму колена
Илья Самсонов «Торонто Мэйпл Лифс» потеряли еще одного вратаря из-за травмы. Илья Самсонов был...
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Мэтью Ткачак дисквалифицирован на две игры
Мэттью Ткачак и Мики Андерсон Форвард Флориды Мэтью Ткачук был дисквалифицирован на 2 игры...
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Джош Андерсон дисквалифицирован на две игры
Джош Андерсон Форвард Монреаля Джош Андерсон дисквалифицирован на две игры за толчок на борт...
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Бостон аннулировал контракт с Митчеллом Миллером
Митчелл Миллер Бостон аннулировал контракт с защитником Митчеллом Миллером под давлением НХЛ. Из заявления...