Самсонов получил травму колена

Илья Самсонов «Торонто Мэйпл Лифс» потеряли еще одного вратаря из-за травмы. Илья Самсонов был травмирован (колено) в игре против «Бостон Брюинз» из-за травмы колена и не будет сопровождать команду в Роли, чтобы поддержать Эрика Каллгрена, когда «Лифс» сыграют с «Каролина Харрикейнз». Самсонов повредил колено, когда неловко упал, пытаясь остановить штрафной бросок в исполнении Брэда Маршана во втором периоде. Игра закончилась 2:1 в пользу «Торонто».

Marchand made Ilya Samsonov do the Nestea plunge pic.twitter.com/2zy9L8YDAN — The Hockey News (@TheHockeyNews) November 6, 2022