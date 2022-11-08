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Хоккей

Самсонов получил травму колена

Самсонов получил травму коленаИлья Самсонов «Торонто Мэйпл Лифс» потеряли еще одного вратаря из-за травмы. Илья Самсонов был травмирован (колено) в игре против «Бостон Брюинз» из-за травмы колена и не будет сопровождать команду в Роли, чтобы поддержать Эрика Каллгрена, когда «Лифс» сыграют с «Каролина Харрикейнз». Самсонов повредил колено, когда неловко упал, пытаясь остановить штрафной бросок в исполнении Брэда Маршана во втором периоде. Игра закончилась 2:1 в пользу «Торонто».

Источник: nhl.ru

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