Матчи регулярного чемпионата НХЛ 8 ноября 2022 года (онлайн)

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Джейсон Робертсон ,Натан МакКиннон и Эрик Карлссон названы звездами недели в НХЛ
Джейсон Робертсон и Скотт Веджвуд Джейсон Робертсон (Даллас),Натан МакКиннон (Колорадо) и Эрик Карлссон (Сан-Хосе»...
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Макдэвид провел 500 матчей в НХЛ
Коннор Макдэвид в матче с Вашингтоном Форвард Эдмонтона Коннор Макдэвид провел 500 матчей в...
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«Бостон» продлил свою домашнюю серию побед с открытия сезона до семи игр
Линус Уллмарк и Патрис Бержерон «Бостон» продлил свою домашнюю серию побед с открытия сезона...
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Матчи регулярного чемпионата НХЛ 7 ноября 2022 года (онлайн)
Овечкин против Макдэвида Обсуждение матчей регулярного чемпионата НХЛ 2022-23 Источник: nhl.ru