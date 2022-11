Андрей Свечников Форвард Каролины Андрей Свечников сделал хет-трик против Эдмонтона(счет 7-2). Это второй хет-трик игрока против Эдмонтона . Кроме этого Свечников прошел рубеж в 100 заброшенных шайб в НХЛ.

The @Canes Andrei Svechnikov dropped his 2nd hat trick this season, both against @EdmontonOilers. According to @CanesPR he's the 2nd player in franchise history (Sami Kapanen 1997-98) to with 2 hat tricks in a single season against the same opponent. Here's all 6 goals. pic.twitter.com/q6EhRWDIux

