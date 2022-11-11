Матчи регулярного чемпионата НХЛ 10 ноября 2022 года (онлайн)

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Капризов оштрафован на 5000 долларов
Кирилл Капризов и Дрю Даути Форвард Миннесоты Кирилл Капризов оштрафован на 5000 долларов за...
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Капризов забросил 10 шайб в сезоне
Кирилл Капризов Форвард Миннесоты Кирилл Капризов забросил 10 шайб в сезоне (вчера два -в...
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Пол Морис стал шестым в истории НХЛ тренером по победам
Пол Морис Пол Морис стал шестым в истории НХЛ тренером по победам (783)
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Зайцев — на вэйвере
Никита Зайцев Оттава вчера выставила на вэйвер защитника Никиту Зайцева.