Матчи регулярного чемпионата НХЛ 11 ноября 2022 года (онлайн)

Больше в Хоккей
-
Сиэтл забрал с вэйвера Хеллберга
Магнус Хеллберг Сиэтл забрал с вэйвера голкипера Магнуса Хеллберга из Оттавы. The #SeaKraken have...
-
Пирсон пропустит 6-8 недель
Тэннер Пирсон Форвард Ванкувера Тэннер Пирсон успешно перенес операцию на руке и будет отсутствовать...
-
Андрей Свечников сделал хет-трик против Эдмонтона
Андрей Свечников Форвард Каролины Андрей Свечников сделал хет-трик против Эдмонтона(счет 7-2). Это второй хет-трик...
-
Айкел сделал хет-трик в матче против Баффало
Джек Айкел и Алек Мартинес Форвард Вегаса Джек Айкел сделал хет-трик в матче против...