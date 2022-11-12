Матчи регулярного чемпионата НХЛ 12 ноября 2022 года (онлайн)

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НХЛ объявила о переносе Кубка мира по хоккею 2024 года
лого НХЛ Национальная хоккейная лига (НХЛ) и Ассоциация игроков НХЛ приняли решение перенести проведение...
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Флорида выставила Балчерса на вэйвер
<img src="/wp-content/uploads/hockey/51520afc9a6a999058524b3cdf1ca201.jpg" alt="Флорида выставила Балчерса на вэйвер"
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Веренски пропустит остаток сезона
Зак Веренски Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Зак Веренски пропустит остаток регулярного сезона из-за травмы...
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Матчи регулярного чемпионата НХЛ 11 ноября 2022 года (онлайн)
Зигенталер и Кучеров Обсуждение матчей регулярного чемпионата НХЛ 2022-23 Источник: nhl.ru