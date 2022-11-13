Матчи регулярного чемпионата НХЛ 13 ноября 2022 года (онлайн)

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Обе-Кубель дисквалифицирован на три матча
Николас Обе-Кубель Форвард Вашингтона Николас Обе-Кубель был дисквалифицирован на три игры за удар Кэла...
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Нью-Джерси выиграли девятый матч подряд
<img src="/wp-content/uploads/hockey/411f08f49cce5bbac7d931107db2aa59.jpg" alt="Нью-Джерси выиграли девятый матч подряд"
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Зак Паризе стал самым возрастным игроком Айлендерс,забившим в овертайме
Зак Паризе Форвард Зак Паризе (38 лет, 107 дней) стал самым возрастным игроком Нью-Йорк...
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Макар с невероятной скоростью забросил 50 шайб в карьере
Кэйл Макар Защитник Колорадо Кэйл Макар (2+0 против Каролины) с невероятной скоростью забросил 50...