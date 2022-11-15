Матчи регулярного чемпионата НХЛ 14 ноября 2022 года (онлайн)

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Джейсон Робертсон набирает очки 8 матчей подряд
Джейсон Робертсон В матче против Филадельфии (5-1) форвард Далласа Джейсон Робертсон сделал результативную передачу,...
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Бостон выиграл девятый матч подряд на своем льду
<img src="/wp-content/uploads/hockey/2dd7f82ace3df59150aafe465ed85968.jpg" alt="Бостон выиграл девятый матч подряд на своем льду"
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Сергачев набрал 4 очка за период в матче против Вашингтона
Михаил Сергачев и Стивен Стэмкос Защитник Тампа-Бэй Михаил Сергачев набрал 4 (2+2) очка за...
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Матчи регулярного чемпионата НХЛ 13 ноября 2022 года (онлайн)
Джо Павелски Обсуждение матчей регулярного чемпионата НХЛ 2022-23 Источник: nhl.ru