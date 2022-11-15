Матчи регулярного чемпионата НХЛ 15 ноября 2022 года (онлайн)

Больше в Хоккей
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Кертис МакДермид выбыл на 4-6 недель из-за травмы нижней части тела
Кертис Макдермид Защитник Колорадо Кертис МакДермид выбыл на 4-6 недель из-за травмы нижней части...
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Сборная Украины по хоккею сыграет на Еврочеллендже во Франции
Главный тренер сборная Украины по хоккею Вадим Шахрайчук сообщил, что в декабре национальная команда...
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Рантанен , Уллмарк и Фокс — три звезды недели в НХЛ
Микко Рантанен Форвард Микка Рантанен (Колорадо),вратарь Линус Уллмарк (Бостон) и защитник Адам Фокс (Нью-Йорк...
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Барзал набрал 18 передач в сезоне, не забросив ни одной шайбы
Мэтью Барзал Форвард Нью-Йорк Айлендерс Мэтью Барзал набрал 18 передач в сезоне, при этом...