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Хоккей

Сборная Украины по хоккею сыграет на Еврочеллендже во Франции

Главный тренер сборная Украины по хоккею Вадим Шахрайчук сообщил, что в декабре национальная команда поедет во Францию на этап Еврочелленджа.

«Нужно поблагодарить французскую федерацию, что она сама вышла на нас с предложением, чтобы мы к ним приехали, причем за их счет. С удовольствием приняли это приглашение. Более того, позже французы предложили нам сыграть еще один дополнительный поединок между нашими сборными, который не будет входить в зачет Еврочелленджа», — приводит слова тренера Федерация хоккея Украины.

Он отметил, что на турнире, кроме сборных Франции и Украины, будет выступать команда Польши, то есть состоится три поединка.

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