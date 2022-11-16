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Хоккей

Гавриков забил в овертайме Филадельфии

Гавриков забил в овертайме ФиладельфииВладислав Гавриков и Егор Чинахов Владислав Гавриков забил в овертайме , а его «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Филадельфия Флайерз» со счетом 5:4. Бун Дженнер забил дважды, а Эрик Робинсон забил гол и сделал результативную передачу за «Блю Джекетс» Элвис Мерзликинс пропустил 2 гола (17 бросков), прежде чем покинул игру во втором периоде из-за неизвестной травмы. Его заменил Йоонас Корписало , совершивший 18 сейвов. Второй гол Дженнера стал его 150-м в НХЛ. Он является третьим игроком, достигшим отметки в «Блю Джекетс», присоединившись к Рику Нэшу (289) и Кэму Аткинсону (213).

Источник: nhl.ru

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