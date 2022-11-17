Матчи регулярного чемпионата НХЛ 17 ноября 2022 года (онлайн)

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Оттава нанесла Баффало седьмое подряд поражение
Джек Сэндерсон и Трэвис Хэмоник против Алекса Така «Оттава Сенаторз» нанесли «Баффало Сэйбрз» седьмое...
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Тревор Мур оформил свой первый хет-трик в НХЛ
Тревор Мур Тревор Мур сделал свой первый хет-трик в НХЛ , когда «Лос-Анджелес Кингз»...
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Миннесота включила Флери в список травмированных
Марк-Андре Флери Марк-Андре Флери был помещен в список травмированных «Миннесота Уайлд» (травма верхней части...
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Сент-Луис выиграл в четвертый раз подряд
Никита Александров против Арвида Седерблома Сент-Луис выиграл в четвертый раз подряд. Вчера Блюз выиграли...