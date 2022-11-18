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Хоккей

«Блю Джекетс» обыграли «Канадиенс» и набирают очки четыре игры подряд

«Блю Джекетс» обыграли «Канадиенс» и набирают очки четыре игры подрядШон Кюрали Шон Кюрали забил два гола и сделал результативную передачу в третьем периоде за «Коламбус Блю Джекетс» в матче против «Монреаль Канадиенс» ( 6:4 ) Бун Дженнер забил гол и сделал результативную передачу, Эрик Гудбрансон сделал две результативные передачи, а Йоонас Корписало сделал 38 сейвов за «Блю Джекетс» , которые в последних четырех играх показали 3-0-1. Дженнер забил шесть голов в последних пяти играх. У Брендана Галлахера и Ника Судзуки было по голу и по результативной передаче, у Кристиана Дворжака по две передачи, а Сэм Монтембо сделал 23 сэйва за «Канадиенс»

Источник: nhl.ru

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