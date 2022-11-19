Матчи регулярного чемпионата НХЛ 18 ноября 2022 года (онлайн)

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Хинтц продлил результативную серию до 10 игр
Руп Хинтц Руп Хинтц забил дважды и продлил свою результативную серию до 10 игр,...
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Нэшвилл выиграл в третий раз подряд
Юусо Парссинен Юусо Парссинен забил дважды и сделал результативную передачу, а Роман Йоси сделал...
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Эрик Карлссон набрал очередные 4 очка , но его Сан-Хосе проиграл Детройту
Мориц Зайдер «Детройт Ред Уингз» победил «Сан-Хосе Шаркс» со счетом 7:4.
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«Блю Джекетс» обыграли «Канадиенс» и набирают очки четыре игры подряд
Шон Кюрали Шон Кюрали забил два гола и сделал результативную передачу в третьем периоде...