Матчи регулярного чемпионата НХЛ 19 ноября 2022 года (онлайн)

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Эрик Комри пропустит несколько недель
Эрик Комри Эрик Комри пропустит несколько недель из-за травмы нижней части тела. Вратарь «Баффало...
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Матчи регулярного чемпионата НХЛ 18 ноября 2022 года (онлайн)
ретро Кэнакс Обсуждение матчей регулярного чемпионата НХЛ 2022-23 Источник: nhl.ru
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Хинтц продлил результативную серию до 10 игр
Руп Хинтц Руп Хинтц забил дважды и продлил свою результативную серию до 10 игр,...
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Нэшвилл выиграл в третий раз подряд
Юусо Парссинен Юусо Парссинен забил дважды и сделал результативную передачу, а Роман Йоси сделал...