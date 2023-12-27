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Лидер женской сборной Украины по баскетболу Ягупова покинула турецкий Чукурова Мерсин

В ближайшее время Алина трудоустроится в другой команде

Лидер женской сборной Украины по баскетболу Ягупова покинула турецкий Чукурова Мерсин

Алина Ягупова. Фото — fiba.basketball

Лидер и капитан женской сборной Украины по баскетболу Алина Ягупова покинула турецкий Чукурова Мерсин. Трехлетнее соглашение расторгнуто по обоюдному согласию.

Украинка сыграла в чемпионате Турции 13 матчей, в которых набирала 13,0 очка, 5,5 передачи и 5,0 подбора. В Евролиге украинка сыграла 10 матчей, где в среднем за игру оформляла 16,0 очков, 5,6 подборов и 4,7 передач.

В ближайшее время Ягупова трудоустроится в новой команде — этим занимается ее агент. Сама Алина также заявила, что продолжит выступать за сборную Украины: последние матчи в квалификации Евробаскета-2025 Ягупова пропустила из-за травмы.

Украинка три года подряд становилась чемпионкой Турции в составе стамбульского Фенербахче. С Мерсин украинка занимала второе место в турецкой Суперлиге в 2019 году.

В прошлом сезоне Алина стала победительницей Евролиги. Также украинка входила в символическую сборную европейского турнира и дважды становилась MVP женской Евролиги.

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Лидер женской сборной Украины по баскетболу Ягупова покинула турецкий Чукурова Мерсин

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